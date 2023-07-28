Выступая в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости немедленного прекращения огня на территории Украины и проведения мирных переговоров поскольку Европейский союз не способен и дальше финансировать Киев.

По его словам, украинский конфликт позволяет американцам проводить «всевозможные финансовые манипуляции», которые дают им возможность делать «большие деньги». Однако Европа не способна поступать также, поскольку экономика ЕС сама находится «в беде», резюмировал Орбан.

Вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта во многом зависит от президентских выборов в США, которые должны состояться уже осенью 2024 года. По словам Орбана, все зависит от того, какое решение примет команда Джо Байдена – идти на выборы с «прекращением огня и установлением мира на Украине» или начинать предвыборную кампанию с «не завершенным прокси-конфликтом».