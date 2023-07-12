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Культовый фантастический фильм Люка Бессона «Пятый элемент», главные роли в котором сыграли голливудские актеры Брюс Уиллис и Мила Йовович, до сих пор имеет огромную армию фанатов. Но, несмотря на всю свою гениальность, в данной картине все же присутствуют киноляпы.

Внимание зрителей привлек момент в сцене, когда корабль Миндачивов закрыл солнечный свет, направленный на профессора. Однако в кадре показывается, что профессор продолжил свою работу при достаточно ярком освещении.

Следующий киноляп внимательные зрители нашли во временных рамках происходящих событий. Начало событий происходит в 1914 году, затем отмечается, что прошло 300 лет. Значит должен быть 2214 год. Однако в фильме дальше действия происходят в 2263 году.

Еще одна неточность – это технологии общения, представленные в фильме. Президент и генерал осуществляют общение в режиме реального времени без каких-либо задержек, несмотря на то, что президент находится на Земле, а генерал на Юпитере. Но это можно объяснить тем, что в будущем технологии стали более развитыми.

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