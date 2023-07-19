Компания HMD Global представила бюджетный телефон Nokia 150. Устройство, работающее только в 2G-сетях, на китайском рынке будет стоить 229 юаней, то есть примерно 2,9 тысячи рублей.

Корпус аппарата изготовлен из прочного поликарбоната, имеется возможность выбрать красную, черную или синюю его версию. Диагональ экрана составляет 2,4 дюйма. Среди основных функций – наличие разъема для наушников, FM-радио, поддержка карт для расширения памяти.

Производитель установил на телефон легендарную игру «Змейка» и установил аккумулятор емкостью 1450 mAh, чтобы обеспечить автономную работу в течение несколько дней.

В настоящий момент неизвестно, будет ли этот бюджетник представлен на мировом рынке либо останется в продаже только в Китае.