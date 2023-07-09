В Аргентине и Бразилии на дорогах уже можно встретить новую «приподнятую» модификацию Citroën C4 Cactus, которая разработана именно для южноамериканского рынка. Не исключено, что появится она в России, однако для этого потребуется приобретать авто под заказ.

Главной особенностью обновленной модели является способность двигателя работать на бензине или на этаноле. Объем силовой установки составляет 1,6 литра, она имеет мощность 120 л.с. в базовой комплектации. Использование турбированной установки повышает этот параметр до 173 л.с.

Также модификации отличаются коробкой передач – в базовой комплектации она 5-ступенчатая механическая, а в более продвинутой – 6-ступенчатая автоматическая. Стоимость автомобиля составляет от 2 до 2,8 миллиона рублей и зависит от страны и комплектации.