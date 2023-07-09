Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Аргентине и Бразилии на дорогах уже можно встретить новую «приподнятую» модификацию Citroën C4 Cactus, которая разработана именно для южноамериканского рынка. Не исключено, что появится она в России, однако для этого потребуется приобретать авто под заказ.

Главной особенностью обновленной модели является способность двигателя работать на бензине или на этаноле. Объем силовой установки составляет 1,6 литра, она имеет мощность 120 л.с. в базовой комплектации. Использование турбированной установки повышает этот параметр до 173 л.с.

Также модификации отличаются коробкой передач – в базовой комплектации она 5-ступенчатая механическая, а в более продвинутой – 6-ступенчатая автоматическая. Стоимость автомобиля составляет от 2 до 2,8 миллиона рублей и зависит от страны и комплектации.

Вам может понравиться

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин не будет поставлять Киеву кассетные боеприпасы

Власти Германии будут и дальше соблюдать Конвенцию по кассетным боеприпасам и не станут нарушать ее на фоне сообщений о планах США поставлять подобные снаряды Украине. Об этом сообщает Reuters со

Times: Ирландия планирует потратить 5,5 млрд евро на украинских беженцев в период с 2022 по 2024 года

Правительство Ирландии намерено выделить 5,5 миллиарда евро для помощи беженцам из Украины в течение двух лет. Об этом в своем материале со ссылкой на финансовый отчет сообщает британская газета Times.

Купаться запрещено: как убедиться в безопасности отдыха на пляже

Российские граждане часто игнорируют предупреждения об опасности купания в непредусмотренных для этого местах. Именно это является причиной гибели более 100 человек на пляжах страны, рассказал телеканал РЕН ТВ. Журналисты объяснили,