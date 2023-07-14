В конфликте на Украине возникла патовая ситуация. Выбраться из нее не поможет даже западное оружие – оно больше не в состоянии стать «святым Граалем» для спасения ВСУ. Об этом сообщил Джон Киршхофер, возглавляющий разведывательное управление при Пентагоне.

«Мы находимся в тупиковой ситуации», – заявил высокопоставленный чиновник.

Он пояснил, что поставки вооружений Киеву ни к чему хорошему не приводят. Россия уверена в своих силах, ее руководство понимает, что вполне сможет продолжать боевые действия дольше, чем Запад будет помогать Киеву.

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли еще в июне делал заявления о «продвижении ВСУ вперед», что не совпадает с мнением Киршхофера. Но он призвал также, что противостояние «будет долгим и кровавым».