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Многие бойцы частной военной компании «Вагнер» приняли предложение российского президента Владимира Путина и дальше защищать Российскую Федерацию. Об этом в своем Телеграм-канале написал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, российский лидер Владимир Путин смог объяснить рядовым бойцам ЧВК «Вагнер» реальную ситуацию и положение дел в стране, а также предложил всем желающим продолжить службу для защиты своей Родины – Российской Федерации. Многие из «вагнеровцев» согласились с предложением российского президента, отметил Володин.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что в результате мятежа российский президент Владимир Путин смог укрепить свои позиции как внутри страны, так и на международной арене.

Напомним, что 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» зашли на территорию штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и начали движение в направлении Москвы. Российский президент Владимир Путин обратился к народу и заявил о попытке военного мятежа, назвав данные события «ударом в спину и предательством». После переговоров белорусского президента Лукашенко и главы ЧВК «Вагнер» Пригожина, колонны «вагнеровцев» развернулись и направились в полевые лагеря.

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