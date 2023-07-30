ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кабинет министров не поддержал законопроект о выходе Российской Федерации из Международного валютного фонда (МВФ), Международной ассоциации развития (МБРР) и Международного банка реконструкции и развития, предложенный депутатами от Коммунистической партии РФ.

Согласно опубликованному в думской базе заключению правительства, Кабмин опасается за сохранность российских активов, которые уже были вложены в МВФ и Всемирный банк, в случае одностороннего выхода из международных организаций. Также данное решение может негативно сказаться на участие в других международных финансовых механизмов, например, Пуле условных валютных резервов стран БРИКС.

В Кабмине подчеркнули, что Группа Всемирного банка и МВФ используются правительством Российской Федерации в качестве крупнейших площадок для межгосударственного взаимодействия в глобальной повестке и развития экспортного потенциала.

Напомним, что КПРФ внесли на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий законопроект о выходе из МВФ 25 июля. Депутаты от Коммунистической партии РФ предложили денонсировать протокол о вступлении России в члены МВФ и МБРР, который был подписан в Вашингтоне в 1992 году.

Вам может понравиться

Ксения Бородина спровоцировала слухи о возможных новых отношениях

Известная российская телеведущая Ксения Бородина рассказала о своей личной жизни. В своем личном блоге она написала, что провела время с человеком, знающим о ней все. Поклонники теледивы уверены, что она

Онкобольной доброволец из Дагестана сражается в зоне СВО сразу на два фронта – с украинскими боевиками и лейкозом

Боец из Дагестана Эльдар Бабаев отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем. Однако на фронте ему противостоят не только украинские боевики, но и серьезный недуг – лейкоз. О всех

CNN: Украина разгоняет наступление, перебросив обученные в странах НАТО части на линию фронта

Обученные в странах НАТО резервные подразделения ВСУ переброшены к линии соприкосновения. Киев стремительно наращивает темп контрнаступления, причем ведет его на главном направлении, в качестве которого выбрана Запорожская область, рассказали корреспонденты