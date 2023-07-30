Кабинет министров не поддержал законопроект о выходе Российской Федерации из Международного валютного фонда (МВФ), Международной ассоциации развития (МБРР) и Международного банка реконструкции и развития, предложенный депутатами от Коммунистической партии РФ.

Согласно опубликованному в думской базе заключению правительства, Кабмин опасается за сохранность российских активов, которые уже были вложены в МВФ и Всемирный банк, в случае одностороннего выхода из международных организаций. Также данное решение может негативно сказаться на участие в других международных финансовых механизмов, например, Пуле условных валютных резервов стран БРИКС.

В Кабмине подчеркнули, что Группа Всемирного банка и МВФ используются правительством Российской Федерации в качестве крупнейших площадок для межгосударственного взаимодействия в глобальной повестке и развития экспортного потенциала.

Напомним, что КПРФ внесли на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий законопроект о выходе из МВФ 25 июля. Депутаты от Коммунистической партии РФ предложили денонсировать протокол о вступлении России в члены МВФ и МБРР, который был подписан в Вашингтоне в 1992 году.