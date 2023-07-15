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Краснодарскими полицейскими начато расследование по факту массовой драки в центре Краснодара. Отмечается, что в Сети появилось видео о драке нескольких человек на улице Красной города Краснодар. О проведении проверки по данному инциденту было сообщено в Телеграм-канале Краснодарского УМВД.

По словам начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артема Коноваленко, основанием для начала проведения проверки по факту массовой драки на улице Красной стала видеозапись, выявленная в сети Интернет. Полиция Краснодара в ходе проверки должна будет установить личности участников инцидента. Их действиям будет дана правовая оценка, отмечается в сообщении.

Отмечается, что в драке в центре Краснодара участвовало не менее восьми человек. Драка случилась утром 15 июля. Один из участников потасовки выстрелил из сигнального пистолета. Инцидент был снят на видео очевидцами.

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