ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аминокислота таурин, применяемая в производстве энергетических напитков и детских смесей, способна замедлять процесс старения. Такой вывод после экспериментов на лабораторных мышах сделали ученые Питсбургского университета.

Кардиолог Торен Финкель рассказал, что особенности таурина изучаются на протяжении 11 лет. За это время удалось выяснить, что его содержание в крови пожилых людей существенно снижается. Организм перестает вырабатывать аминокислоту в нужном объеме.

Ученые исследовали данные 12 тысяч пациентов, которые отличались не только по возрасту, но и по медицинским показателям. Выяснилось, что у людей с ожирением или сахарным диабетом содержание таурина в крови значительно меньше, передает портал Pravda.ru.

Получить ее можно из мяса, то есть из белковой пищи. Дополнительный приток аминокислоты дает возможность укрепить костную и мышечную системы человека, а также позитивно воздействует на его когнитивные способности, существенно улучшая память и способность сосредотачиваться на решаемых задачах.

Вам может понравиться

Екатерина Климова снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Актриса Екатерина Климова опубликовала в Сети фото из ДК “Выборгский”, на котором предстала в образе Маргариты. Она снялась в платье с глубоким декольте и без бюстгалтера, сообщив, что закрыла театральный

Михалков: ребятам с орденами не нужны фильмы об эскорте

Российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал, что уже давно прошло то время, когда популярностью пользовались кинофильмы, снятые в гламурном интерьере с эскортницами в качестве главных героинь. Такое заявление Михалков сделал после

При разгроме 47 бригады ВСУ комбриг Сак попал в минные ловушки ВС РФ

Издание Forbes раскрыло причины разгрома 33-й и 47-й бригад ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка. Отмечается, что командование украинской армии делало все возможное, чтобы скрыть эту информацию. Все дело