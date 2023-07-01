Аминокислота таурин, применяемая в производстве энергетических напитков и детских смесей, способна замедлять процесс старения. Такой вывод после экспериментов на лабораторных мышах сделали ученые Питсбургского университета.

Кардиолог Торен Финкель рассказал, что особенности таурина изучаются на протяжении 11 лет. За это время удалось выяснить, что его содержание в крови пожилых людей существенно снижается. Организм перестает вырабатывать аминокислоту в нужном объеме.

Ученые исследовали данные 12 тысяч пациентов, которые отличались не только по возрасту, но и по медицинским показателям. Выяснилось, что у людей с ожирением или сахарным диабетом содержание таурина в крови значительно меньше, передает портал Pravda.ru.

Получить ее можно из мяса, то есть из белковой пищи. Дополнительный приток аминокислоты дает возможность укрепить костную и мышечную системы человека, а также позитивно воздействует на его когнитивные способности, существенно улучшая память и способность сосредотачиваться на решаемых задачах.