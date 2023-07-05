В последние недели украинские войска делают все возможное, чтобы закрепиться и расширить плацдарм на левом берегу Днепра. Обозреватель РИА Новости Андрей Коц уверен, что таким образом Киев готовится ко второму этапу контрнаступления.

Он отметил, что под Антоновским мостом противнику удалось закрепиться. В его распоряжении имеются быстроходные лодки и катера, «подаренные Западом», что позволяет быстро форсировать реку. Но несмотря на это, главным направлением все же будет не Херсонская область.

По мнению эксперта, все телодвижения ВСУ в нескольких прибрежных населенных пунктах этого региона направлены на то, чтобы привлечь внимание ВС РФ, «раздергать» российские силы и сделать более уязвимой оборону на ключевом Запорожском направлении. Украинская армия планирует захватить Токмак, а затем выйти к Азовскому морю в Бердянске и Мариуполе, чтобы отрезать ВС РФ от Крыма и двинуть войска на полуостров. Впрочем, пока эти действия выглядят слишком предсказуемо и никакого результата противнику не приносят.