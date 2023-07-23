Портал «Военное обозрение» раскрыл некоторые подробности массированного ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля. Особо подчеркивается, что все атаки проводились по объектам военной инфраструктуры.

Известно как минимум о трех зенитных ракетах устаревших комплексов С-300, которые сработали нештатно и рухнули на землю после неудачного выстрела. Именно они спровоцировали разрушения жилых домов и исторических памятников в центре города. Российские же боезаряды точно поразили цели, что подтверждается повторной детонацией.

В районе порта удар наносился по учебному центру «Чабанка», а также по зданию Управления оперативного командования «Юг». Сильный пожар начался на аэродроме «Школьный», на котором хранятся беспилотные аппараты, используемые ВСУ для ударов по Крыму.

Вторичная детонация, о которой говорят жители Одессы – результат поражения складов с боеприпасами.

Отмечается, что работа украинской ПВО за последнее время сильно ухудшилась. Это может быть связано с отсутствием опыта у личного состава либо с износом устаревших ЗРК, которые применяются для защиты Одессы и области.