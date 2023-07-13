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Кинокритики остались в восторге от нового фильма Кристофера Нолана “Оппенгеймер”. Лента рассказывает историю учёного, под руководством которого в США разрабатывались первые образцы ядерного оружия. “Российская газета” приводит выдержки из отзывов первых посмотревших картину критиков.

В основном положительных оценок заслужила режиссура Нолана, его “напряжённая” манера повествования, умение создавать запутанный сюжет и приводить его к “сокрушительной развязке”. Также специалисты обращают особое внимание на игру Киллиана Мёрфи, который исполнил роль Роберта Оппенгеймера. Сам фильм называют “дерзким, изобретательным и сложным”.

В широкий прокат картина “Оппенгеймер” выйдет 21 июля. В России официальных показов не планируется.

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