Кинокритики остались в восторге от нового фильма Кристофера Нолана “Оппенгеймер”. Лента рассказывает историю учёного, под руководством которого в США разрабатывались первые образцы ядерного оружия. “Российская газета” приводит выдержки из отзывов первых посмотревших картину критиков.

В основном положительных оценок заслужила режиссура Нолана, его “напряжённая” манера повествования, умение создавать запутанный сюжет и приводить его к “сокрушительной развязке”. Также специалисты обращают особое внимание на игру Киллиана Мёрфи, который исполнил роль Роберта Оппенгеймера. Сам фильм называют “дерзким, изобретательным и сложным”.

В широкий прокат картина “Оппенгеймер” выйдет 21 июля. В России официальных показов не планируется.