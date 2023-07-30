Киевский режим соблюдает строгую политику информационного вакуума касательно любых ракетных ударов по объектам на территории Украины, чтобы не допустить паники среди гражданского населения. Однако в случае с ударом «Искандером» по зданию Службы безопасности Украины в Днепре скрыть подробности инцидента не удалось благодаря местным жителям.

По информации украинских средств массовой информации, в момент ракетного удара по зданию СБУ оно было абсолютно пустым. Однако горожане в пабликах рассказали, что на парковке перед зданием находилось большое количество машин сотрудников украинской спецслужбы.

При этом сразу же после точного удара по зданию СБУ на место прибыло большое количество карет скорой помощи. Момент приезда медиков и масштабы разрушений также были сняты на видео местными жителями, а затем кадры появились в Сети.

Информация о пустом здании и кареты скорой помощи никак не соответствуют друг другу. На следующий день в медицинских учреждения города была объявлена масштабная кампания по сбору донорской крови.