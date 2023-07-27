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Координатор николаевского подполья предоставил РИА Новости дополнительную информацию об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту. Ранее было известно только об атаке на гостиницу «Ингул» в Николаеве, в которой размещались иностранные наемники ВСУ.

По уточненным данным, ракеты также ликвидировали нацистов украинской армии и иностранцев в домах отдыха на курорте Коблево. Также в Николаевской области на берегу Черного моря были зафиксированы попадания по базе отдыха «Голубой факел» и отелю «Кристалл».

На всех этих объектах размещались наемники. Подходы к ним после атаки были перекрыты боевиками ВСУ. При этом они боялись, что удары продолжатся, поэтому не разбирали завалы. Из-за этого количество погибших увеличилось в несколько раз.

«Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу, особо с упаковкой трупов никто не заморачивался, поэтому их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга», – рассказал источник.

Он уточнил и информацию по гостинице «Ингул». Ее тоже оцепили военные, причем к объекту никого не подпускали больше суток. Завалы разбирали крайне медленно, количество жертв пока установить не удалось.

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