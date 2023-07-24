«Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Shot опубликовал видеозапись первых секунд после атаки украинского беспилотника на здание «Леруа Мерлен» на проспекте Лихачева в российский столице.

На кадрах видно, как после довольно сильного хлопка из верхних этажей многоэтажного здания начинает валить густой черный дым.

В настоящий момент известно, что пострадавших в результате налета нет. Ранее об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что беспилотники ВСУ атаковали два нежилых здания в столице.

В Минобороны РФ также заявили, что украинские дроны потерпели крушение после воздействия на них системами радиоэлектронной борьбы. Военное ведомство подтверждает отсутствие жертв и пострадавших после атаки.