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«Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Shot опубликовал видеозапись первых секунд после атаки украинского беспилотника на здание «Леруа Мерлен» на проспекте Лихачева в российский столице.

На кадрах видно, как после довольно сильного хлопка из верхних этажей многоэтажного здания начинает валить густой черный дым.

В настоящий момент известно, что пострадавших в результате налета нет. Ранее об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что беспилотники ВСУ атаковали два нежилых здания в столице.

В Минобороны РФ также заявили, что украинские дроны потерпели крушение после воздействия на них системами радиоэлектронной борьбы. Военное ведомство подтверждает отсутствие жертв и пострадавших после атаки.

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