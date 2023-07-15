Мощный поток вышедшей из берегов реки Нечепсухо снес пешеходный мост в поселке Новомихайловском, расположенном на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как отмечает в своем сообщение администрация района, пешеходный мост снесло мощным потоком воды, образовавшимся в местной реке Нечепсухо в результате сильного ливня. Сообщается, что пешеходный мост соединял улицу Колхозную с микрорайоном Остров в Новомихайловском поселке.

Органы местной власти заявили, что население микрорайона Остров не осталось отрезанным от основной территории поскольку существует возможность перейти реку по еще одному мосту, который расположен по улице Шаумяна.

Процесс обрушения моста под воздействием сильного речного потока был зафиксирован местными жителями на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть, как потоки грязной воды увлекают за собой поваленные деревья и приводят к обрушению пешеходного моста.