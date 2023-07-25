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Школьница Ангелина, которая пострадала в результате теракта ВСУ на Крымском мосту, практически здорова и готова вернуться домой. Девочку заберут ее родственники.

От 14-летней Ангелины не стали скрывать гибель родителей в результате взрыва. В настоящий момент она выздоровела и, по словам медиков, находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии.

Напомним, Ангелина с родителями и родственниками ехали в Крым на двух машинах. Родня успела проехать дальше, а автомобиль с семьей девочки попал под взрывную волну. Ангелина получила серьезные травмы, а ее родители погибли на месте.

После теракта движение по Крымскому мосту ограничено. Российские власти призывают путешественников ехать через новые регионы страны, которые практически безопасны, если следовать точно по указанному маршруту, не съезжая с него.

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