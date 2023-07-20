Очередные поставки вооружения на Украину приведут только к ещё большим жертвам. И они будут на совести тех, кто “бредит идеями” победить Россию. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя информацию о новом пакете военной помощи Киеву, о котором заявили в Вашингтоне.

Как напоминают “Известия”, ранее стало известно, что Белый дом намерен предоставить вооружения Украине ещё на 1,3 миллиарда долларов. По словам Антонова, США предоставляют оружие Киеву в “бессильной злобе”, а сами украинские неонацисты уже “сломали зубы” о российскую оборону. В этой связи, по мнению посла, новые поставки вооружения Киеву лишь продлевают агонию местного режима.

Антонов также подчеркнул, что мужество российских бойцов в зоне СВО – лучший показатель бесперспективности попыток нанести России поражение. Также посол подчеркнул, что неуязвимость западной военной техники – обычный миф, который военнослужащие российской армии уже развенчали.

Власти США с весны прошлого году уже предоставили Украине военной помощи на десятки миллиардов долларов. В неё вошли боевые машины пехоты, системы ПВО, а также бронетранспорт, артиллерийские системы, боеприпасы, стрелковое оружие и многое другое.