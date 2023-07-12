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Американка Лесли Ван Хаутен, осужденная за совершение двух убийств, была освобождена условно-досрочно после 53 лет тюремного заключения. Стоит отметить, что 73-летняя Ван Хаутен являлась членом секты Чальза Мэнсона, жестокого и кровавого серийного убийцы.

Изначально Ван Хаутен была приговорена за свои преступления к смертной казни. Но затем приговор был оспорен и изменен на пожизненное заключение. Находясь в тюрьме Лесли считалась образцовой заключенной. Однако просьбы об ее досрочном освобождении отклонялись 19 раз. И только спустя 53 года тюремного заключения комиссия по помилованию сделала вывод, что Лесли Ван Хаутен раскаивается в содеянном и «больше не представляет необоснованной опасности для общественной безопасности».

Напомним, что Лесли Ван Хаутен являлась последовательницей секты Мэнсона под названием «Семья». Мэнсон известен как один из самых жестоких серийных убийц. В 1969 году он вместе со своими последователями совершил серию кровавых преступлений. Самым громким делом стало убийство жены режиссера Романа Полански – актрисы Шерон Тейт, которая была беременной. Мэнсон был приговорен к девяти пожизненным срокам. Он скончался в тюрьме в 2017 году.

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