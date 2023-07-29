Шторм в Сочи унес жизни 20-летней девушки и мужчины, личность которого пока установить не удалось. Сообщается, что они в нарушение запрета пошли купаться в море и погибли от ударов о камни сильными волнами.

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщило, что сейчас устанавливается личность мужчины, тело которого выбросило на берег. Он погиб во время купания, не сумев совладать со штормом.

Девушка также решила искупаться в море на закрытом пляже и получила травмы, несовместимые с жизнью. По факту ее гибели Следственным комитетом проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее в МЧС заявили, что на время шторма все пляжи Сочи закрываются из-за риска оползней, смерчей в море, а также выхода из берегов рек.