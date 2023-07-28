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Украинское подразделение, обстреливавшее российские позиции агитационными боеприпасами с листовками, решили сдаться в плен. Этот курьезный эпизод произошел на одном из участков линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

«Гениальная идея» с листовками пришла в голову майору ВСУ Сергею Карпенко, который был направлен на позиции своей 32-й ОМБР, чтобы воздействовать на бойцов и остановить участившиеся случаи их сдачи в плен. Замполит проявил творческую инициативу и решил забрасывать листовками с призывами сдаваться российских военных.

Эффект от этого оказался совершенно неожиданным, так как боевики ВСУ, внимательно изучившие содержимое листовок, добровольно сложили оружие и оказались в российском плену.

Причину раскрыл 27-летний военнослужащий Роман Базылюк. Он пояснил, что прочитал в листовках о заградительных отрядах, которые стреляют в спину, о жестоком отношении офицеров к бойцам, о постоянном обмане. Солдат понял, что в агитках написана чистейшая правда, но только не о российской, а об украинской армии. И поэтому в числе остальных сдался в плен ВС РФ.

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