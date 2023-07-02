29 июня свое 11-летие отметил Мартин – сын поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Певец устроил для именинника грандиозный праздник, в рамках которого звездный наследник провел свой первый показ модной одежды, созданный совместно с дизайнером Аникой Керимовой.

После представления модной коллекции гости продолжили веселиться на вечеринке, организованной в честь именинника. На торжестве присутствовали также и журналисты. Многие из звездных гостей активно беседовали с представителями прессы, отвечая на их вопросы. Среди приглашенных можно было увидеть Яну Рудковскую, Сергея Лазарева, Наташу Королеву, Григория Лепса.

Одна из журналисток решила побеседовать с дизайнером Аникой Керимовой. В итоге это обернулось чуть ли не скандалом. Она задала достаточно провокационный вопрос, является ли дизайнер биологической матерью детей Киркорова. Как аргумент журналистка назвала невероятное внешнее сходство модельера и детей Киркорова.

Аника Керимова разозлилась, изменившись в лице, и очень резко ответила журналистке: «Что за бестактные вопросы вы задаете в такой день? Совсем уже обалдели?».