Сотрудники Роспотребнадзора приостановили работу Новотроицкого молокозавода по причине массового отравления воспитанников детских садов в Орске. Молочная продукция данного предприятия стала причиной массового отравления детей.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на предприятии был составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации всей молочной продукции завода как в социальных учреждениях, так и в розничной сети.

В городе Орске всего было зафиксировано 36 случае отравления, основная масса пострадавших – это дети, являющиеся воспитанниками семи разных детских садов города.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова взяла ход расследования под свой личный контроль. По ее словам, в настоящий момент на предприятии Новотроицкий молокозавод проводится санитарно-эпидемиологическое обследование для выявления причин отравления.

По предварительным данным, полученным после заседания оперативного штаба под руководством главы Минздрава области Татьяны Савиновой, причиной массового отравления детей стал некачественный йогурт.