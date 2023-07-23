Российская туристка, насмотревшаяся в интернете фотографий с идиллическими пейзажами Бали, отправилась на отдых именно туда, чтобы все увидеть воочию. Но испытала лишь разочарование.

Она отметила, что красивых мест на острове действительно много и сам он довольно чистый. Но везде, где уже побывали люди, рассчитывать на девственно чистую природу уже не приходится.

Туристическая популярность острова, по словам туристки, сыграла с ним злую шутку. Он усиленно застраивается, появляется все больше новых отелей и до красивых мест от них добраться становится все сложнее. Состояние номера в гостинице и вовсе стало жутким разочарованием. Там очень много пыли, а на полу практически в любом помещении очень много мертвых муравьев. Также путешественница возмутилась из-за грязного туалета.