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Поправки об электронном урегулировании убытков к закону об ОСАГО вступают в силу 15 июля, однако сам механизм заработает только после 25 июля. Данная ситуация связана с задержками в принятии подзаконных актов, которые регулируют процедуру электронного урегулирования убытков.

В соответствии с принятыми поправками, у автомобилистов, которые попали в ДТП, появляется возможность направлять заявление по прямому возмещению убытков сразу в свою страховую компанию, а также через портал Госуслуги или мобильное приложение «Госуслуги Авто» предоставлять все необходимые для этого документы. Таким образом, устраняется один лишний визит в страховую компанию.

В дальнейшем именно страховая компания будет согласовывать с заявителем время и место проведения осмотра поврежденного автомобиля для установления суммы возмещения ущерба. Последующие согласования могут происходить, как через Госуслуги, так и через личный кабинет автовладельца в страховой компании.

Данный механизм заработает уже 25 июля, после того как все подзаконные акты вступят в силу. Дело в том, что Центробанк опубликовал свое указание только 14 июля, которое и будет регулировать порядок и срок обмена документами в рамках электронного урегулирования. Данные указания вступят в силу только 25 июля.

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