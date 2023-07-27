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Украинское контрнаступление вступило в пиковую фазу. Оно продолжается полным ходом, причем противник изменил тактику и вместо батальонно-тактических групп, все больше использует взводно-тактические и ротно-тактические, рассказал депутат Госдумы Александр Бородай.

Вернувшись из поездки в Артемовск, где он попал под обстрел ВСУ, парламентарий сообщил, что контрнаступление ВСУ не закончилось, а все, кто так считает, сильно ошибаются.

Подразделения ВСУ оказывают давление на оборонительные линии ВС РФ сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Они делают это в надежде продавить оборону хотя бы на одном из направлений и затем бросить туда крупные силы. Сейчас в распоряжении украинской армии достаточно оружия и боеприпасов, но все чаще появляются признаки, указывающие на скорое истощение технических резервов.

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