Военные корреспонденты РИА Новости и «Известий», которые попали под удар ВСУ кассетными боеприпасами, уверены, что украинские нацисты намеренно били по представителям СМИ.

Дмитрий Шиков, Константин Михальчевский и Роман Польшаков сообщили о трех ударах. При этом в воздухе кружил разведывательный дрон ВСУ, оператор которого следил за военкорами и корректировал огонь на них.

Михальчевский сообщил, что один из снарядов, которыми наносился удар, раскрылся, а поражающие элементы внутри него накрыли большую площадь. Это лишь подтверждает заявления о кассетных боеприпасах. Шиков добавил, что после первой атаки журналисты бросились на помощь получившим ранения. Корректировщик, который наблюдал за происходящим, навел следующие удары прямо на них.

«Видел наши движения, видел, что мы начали оказывать помощь и начали просто нас добивать», – сообщил он.

Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в этой атаке. Он посмертно награжден орденом Мужества. Также высокую награду получили Польшаков, Михальчевский и Шиков.