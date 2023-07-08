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Аудитория социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) подвергла критике поведение украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Один из пользователей удивился, насколько огромной может быть мания величия у отдельных людей на планете Земля. «У него еще хватает наглости устраивать истерику из-за того, что Болгария не дала оружие. Пора говорить о мире, а не просить все больше и больше», – написал еще один комментатор.

Другой комментарий гласил, что Зеленский на встрече с болгарским лидером выглядел отчаявшимся, а такие люди готовы идти на отчаянные поступки. Еще один пользователь социальной сети написал, что украинскому президенту пора понять простую вещь – европейские страны устали предоставлять помощь Киеву.

Напомним, что на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Болгарии Зеленский отчитал последнего за слово «конфликт» и подверг резкой критике нежелание Радева поставлять оружие Украине.

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