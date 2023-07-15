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Украинское зерно экспортируется в Польшу в огромном количестве. Такое заявление было сделано профессором Варшавского университета естественных наук Аркадиушем Артышаком.

По словам профессора, поток экспорта зерна из Украины за первые четыре месяца 2023 года в сравнении с минувшим сезоном вырос в 610 раз. «Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня», – заявил Артышак. Его слова процитировало польское издание Rzeczpospolita.

Эксперт отметил, что даже если не учитывать так называемое «техническое зерно», то количество ввезенного в Польшу зерна пшеницы из Украины за год все равно увеличилось в 168 раз. А количество кукурузы – в 300 раз.

Профессор также акцентировал внимание на том, что скупочные компании не подписывают контракты с польскими фермерами, так как рассчитывают на отмену запрета на импорт зерновых из Украины с 15 сентября. В результате этого, у них появится возможность покупать украинские зерновые очень дешево. Но такая ситуация, по мнению Артышака, пагубно скажется на местных фермерах.

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