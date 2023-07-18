Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Ду Кейрос в беседе с журналистами рассказал о своей жизни в Бразилии. По его словам, он вырос на окраине Сан-Паулу, в районе Бутанте, являющимся не самым благополучным местом. Ду Кейрос отметил, что он жил в опасном месте. В детстве он был свидетелем торговли наркотиками и даже знал людей, замешанных в убийствах и прочих криминальных делах. «К счастью, футбол уберег меня от выбора подобного пути», – заявил футболист.

Ду Кейрос рассказал, что в его семье очень любили футбол, поэтому с детства родители привили ему любовь к этому виду спорта. И хотя в его жизни был выбор по какому из путей пойти (темному или светлому), спортсмен выбрал второй, о чем ни грамма не жалеет. «Я дал себе слово — сделать все, чтобы пойти по пути футбола».

Напомним, что 23-летний бразильский полузащитник присоединился к команде «Зенит» по обмену с Юри Алберто. Ранее он выступал за бразильский футбольный клуб «Коринтианс».