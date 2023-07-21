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Польша готова поддерживать Украину, но только с учетом своих собственных национальных интересов. Такое заявление сделал заместитель руководителя МИД страны Павел Яблоньский после встречи глав дипломатических ведомств.

Это заявление стало ответом на обвинения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в недружественных шагах по отношению к Киеву. Напомним, Польша планирует продлить запрет на экспорт зерна с Украины.

Яблоньский отметил, что Варшава оказывает Киеву беспрецедентную поддержку, поэтому подобные обвинения являются не слишком рассудительными и не дипломатичными.

«В то же время все, что мы делаем для Украины или для других союзников, мы всегда делаем потому, что это является реализацией наших национальных интересов, наших государственных интересов», – цитирует дипломата РИА Новости.

Также он отметил, что Варшава не стесняется говорить, что оказывает Украине поддержку лишь в тех сферах, которые являются выгодными для Польши.

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