Польша готова поддерживать Украину, но только с учетом своих собственных национальных интересов. Такое заявление сделал заместитель руководителя МИД страны Павел Яблоньский после встречи глав дипломатических ведомств.

Это заявление стало ответом на обвинения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в недружественных шагах по отношению к Киеву. Напомним, Польша планирует продлить запрет на экспорт зерна с Украины.

Яблоньский отметил, что Варшава оказывает Киеву беспрецедентную поддержку, поэтому подобные обвинения являются не слишком рассудительными и не дипломатичными.

«В то же время все, что мы делаем для Украины или для других союзников, мы всегда делаем потому, что это является реализацией наших национальных интересов, наших государственных интересов», – цитирует дипломата РИА Новости.

Также он отметил, что Варшава не стесняется говорить, что оказывает Украине поддержку лишь в тех сферах, которые являются выгодными для Польши.