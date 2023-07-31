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В Польше местное население опасается, что под видом мигрантов в страну проникают бойцы ЧВК «Вагнер». С таким заявлением в эфире польского телевизионного канала Polsat News выступил бывший министр культуры и экс-посол Белоруссии в Польше, Испании и Франции, а в настоящий момент убежавший из страны оппозиционер Павел Латушко.

Причем данную информацию подтверждает и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, примерно сто бойцов частной военной компании «Вагнер», в настоящий момент дислоцируемые на территории Белоруссии, выдвинулись по направлению к границе с Польшей. Моравецкий заявил, что уже отдал необходимые распоряжения для увеличения численности польских военнослужащих на государственной границе.

Польский премьер-министр считает, что движение «вагнеровцев» в белорусский Гродно, расположенный недалеко от Сувалкского перешейка, может быть подготовкой к «последующей гибридной атаке на территорию Польши».

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