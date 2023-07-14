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ВСУ понесли огромные потери на Купянском направлении, поэтому сейчас вновь начали жесткую принудительную мобилизацию в Одессе и других городах. Одновременно с этим Киев пытается выстроить оборону как самого Купянска, так и Волчанска и Харькова.

Из этих городов активно вывозятся архивные документы. Также эвакуируются части предприятий, причем некоторые вывозят уже готовую продукцию и производственное оборудование. Ранее все заводы, которые так или иначе участвовали в изготовлении продукции для оборонки, были переведены на территорию Западной Украины. Это подшипниковый завод, «Коммунар», компания «Турбоатом», которая занималась производством ракет «Нептун», завод транспортного машиностроения и прочие. Большинство их располагались в Харькове.

Портал «Военное обозрение» напоминает, что Киев регулярно рапортует о все новых успехах, однако одновременно с этим ожидает наступления ВС РФ на Волчанск, Купянск и Харьков, подготавливая оборону.

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