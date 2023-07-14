Необдуманные действия польских властей могут негативно сказаться на польской общине в Российской Федерации. Дипломатическое противостояние Варшавы с Москвой уже в ближайшее время может перейти в экономическую плоскость. Об этом заявил полонист Станислав Стремидловский.

По его словам, польское правительство, вероятно, попытается ликвидировать консульство и представительство Россотрудничества в Гданьске, что станет началом очередного витка в противостоянии Варшавы с Москвой. При этом конфликт, скорее всего, перейдет в экономическую плоскость. Предпосылкой к этому может служить незаконное лишение акций компании Grupa Azoty Вячеслава Кантора.

В ответ Москва может усилить давление на польских предпринимателей, которые живут и работают на территории Российской Федерации. При этом существует вероятность полного разрыва дипломатических отношений между двумя странами. Закрытие польского консульства в Смоленске говорит о движении именно в этом направлении, резюмировал эксперт.