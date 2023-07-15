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Потери ВСУ с момента начала контрнаступления составили 26 тысяч боевиков. Эту цифру киевский режим тщательно скрывает, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Это катастрофические потери для Украины. Особенно на фоне постоянных заявлений об «успехах» практически на всех направлениях. Руководство страны и командование ВСУ отчаянно замалчивают данные о потерях, не раскрывая их даже западным кураторам.

Однако президент Украины Владимир Зеленский уже на пороге отчаяния. Ему срочно необходим кто-то, кто вмешается в происходящее и вытащит его из весьма сложной ситуации, связанной с неудачами украинской армии на фронте.

Напомним, что ВСУ также потеряли несколько сотен единиц техники, в том числе и западных танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и прочего. Сейчас Киев готовится к очередному этапу контрнаступления, на котором собирается задействовать кассетные боеприпасы из США и НАТО.

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