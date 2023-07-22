На складах в Одессе и области, по которым российские ВС наносили удары на протяжении 3 ночей подряд, хранилось огромное количество поставленного Киеву оружия. Все оно уничтожено, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Российские ракеты уничтожили крупные склады и лишили украинскую армию западного оружия, которое аккумулировалось в Одессе на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, ВС РФ атаковали портовую инфраструктуру, подтвердив таким образом отказ от зерновой сделки. Она слишком уж активно использовалась для тайной доставки вооружений в порты Одессы и региона, а также для организации террористических актов.

Напомним, что на протяжении трех суток российские ВС атаковали порты Одессы и Черноморска дронами-камикадзе, ракетами «Калибр» и «Оникс». Большинство средств поражения успешно попали по намеченным целям. По оценкам экспертов, ПВО Украины перехватила не более 10 процентов боезарядов.