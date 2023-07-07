ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В результате ракетного удара по Львову украинские ВС понесли крупные потери. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал изданию «Московский комсомолец», что российские «Калибры» уничтожили крупную базу иностранных наемников.

Он отметил, что во Львове размещались инструкторы из США и Великобритании, которые обучали украинских снайперов и зенитчиков. Кроме того, там же находились офицеры и наемники из Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и других стран НАТО. Они не только занимаются обучением, но еще и руководят восстановлением техники, которая в зоне проведения специальной военной операции уничтожается российскими ВС.

«Погибло порядка 800 человек. Это минимум. Среди них военнослужащие Украины, иностранные наёмники, военнослужащие стран НАТО», – заявил полковник в отставке.

Напомним, что удар по Львову был нанесен в ночь на 6 июля. Кроме того, атаке подвергся Тернополь, где Киев также размещает резервы для переброски в зону СВО.

Вам может понравиться

Певица Любовь Успенская заявила, что может очень легко соблазнять мужчин

Любовь Успенская поделилась своими мыслями о том, как завоевать мужчину. По мнению певицы, важно сначала позволить мужчине полюбить себя, а затем показать, что чувства взаимны. Однако звезда советует поддерживать возлюбленного

Четыре эффективных способа использовать солому в саду с пользой для урожая

Остатки сельскохозяйственных культур, таких как рожь, овес или пшеница, в народе именуемые соломой, очень полезны в садоводстве. Портал Pravda.ru опубликовал материал, в котором описал четыре способа использовать солому в саду

США приняли решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

В Соединенных Штатах принято решение об отправке на Украину дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS. Журналисты издания The Wall Street Journal сообщают, что теперь осталось получить лишь одобрение президента Джо Байдена, чтобы