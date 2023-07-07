В результате ракетного удара по Львову украинские ВС понесли крупные потери. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал изданию «Московский комсомолец», что российские «Калибры» уничтожили крупную базу иностранных наемников.

Он отметил, что во Львове размещались инструкторы из США и Великобритании, которые обучали украинских снайперов и зенитчиков. Кроме того, там же находились офицеры и наемники из Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и других стран НАТО. Они не только занимаются обучением, но еще и руководят восстановлением техники, которая в зоне проведения специальной военной операции уничтожается российскими ВС.

«Погибло порядка 800 человек. Это минимум. Среди них военнослужащие Украины, иностранные наёмники, военнослужащие стран НАТО», – заявил полковник в отставке.

Напомним, что удар по Львову был нанесен в ночь на 6 июля. Кроме того, атаке подвергся Тернополь, где Киев также размещает резервы для переброски в зону СВО.