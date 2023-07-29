Между Западом и Россией идут секретные переговоры, но камнем преткновения является финансовый вопрос. США и их союзники хотят вынудить Москву покрыть расходы Киева, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Россия и Запад кулуарно договариваются об урегулировании конфликта. И если они достигнут консенсуса, то НАТО просто заставит Киев подчиниться своему решению и пойти на мирные переговоры.

Препятствием для быстрого решения этой задачи является финансовый вопрос. Запад все же предпринимает попытки приписать РФ поражение в смысле многочисленных претензий со стороны Киева и вынудить ее оплатить все финансовые блага для Украины, передает портал Ura.ru.

РФ это вряд ли устроит. Ее главным и фактически единственным условием для начала мирных переговоров было соблюдение всех интересов Москвы. Киевский режим это отлично знал, но все же принял закон о запрете дипломатического урегулирования конфликта и каких-либо контактов с Россией.