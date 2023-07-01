ВСУ не могут удержать и тем более расширить плацдарм на левом берегу Днепра, который они намеревались использовать для продвижения в направлении Крымского полуострова. Причину этого назвал в интервью изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Полковник в отставке, служивший в войсках специального назначения пояснил, что карты Киеву спутал подрыв Каховской ГЭС, последствия которого оказались более серьезными. чем ожидало украинское руководство. Сейчас занятый боевиками плацдарм превратился в сильно заболоченную местность, из-за чего нет никакой возможности использовать тяжелую технику и вооружение.

“Сейчас они будут стараться каким-то образом создать плацдарм с последующим его расширением. Возможно, начнут какие-то наступательные действия. Но, как я понимаю, наши ребята, а также ВКС начеку”, – пояснил Матвийчук.

Ранее аналитик объяснил, почему главком ВСУ Валерий Залужный агрессивно вел себя во время интервью с западными СМИ. Все дело в том, что генерал недоволен отсутствием авиации, из-за которого украинская армия несет колоссальные потери в ходе контрнаступления.