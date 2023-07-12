Ракеты для РСЗО HIMARS ATACMS, которые Соединенные Штаты намерены поставить на Украину, представляют собой опасное оружие. Но российские ВС быстро научатся их сбивать, рассказал порталу Lenta.ru военный аналитик Виктор Литовкин.

Он отметил, что дальность боезарядов составляет от 150 до 500 километров. Но Киев получит скорее всего ракеты, способные поражать цели с дистанции не более 300 км. Существует конвенция, которая запрещает передавать вооружение с большей дальностью и хотя США не особо придерживаются международных правил, это они обычно соблюдают.

«ATACMS — хорошая ракета, но на любую ракету есть противодействие. Главное, вовремя их обнаружить, но мы вполне способны с ними бороться», – отметил Литовкин.

Он также выразил опасение, что Киев может задействовать дальнобойные американские ракеты для ударов по мирным городам России.