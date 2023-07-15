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Сотрудники правоохранительных органов задержали на железнодорожном вокзале в Казани 35 агрессивных футбольных фанатов. Болельщики футбольного клуба ЦСКА устроили дебош в электричке, которая следовала из Нижнего Новгорода в Казань.

Сообщается, что болельщики портили имущество в вагонах поезда, жгли файеры и нарушали общественный порядок. На 28 из 35 задержанных фанатов ЦСКА сотрудниками правоохранительных органов были составлены административные протоколы по статье хулиганство.

Как следует из официального заявления, на горячую линию дежурной части линейного управления МВД в Казани поступило сообщение о хулиганстве футбольных фанатов, следующих на электричке из Нижнего Новгорода. В результате нарушители были задержаны сотрудниками полиции.

Напомним, что в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» пройдет матч Суперкубка Российской Федерации между московским футбольным клубом ЦСКА и петербуржским «Зенитом».

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