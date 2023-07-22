Использование украинской армией кассетных боеприпасов обернется против нее же. Политолог Владимир Жарихин пояснил, что Россия даст ответ на такие действия ВСУ, так как в ее распоряжении тоже имеется огромное количество кассетных бомб и снарядов.

По словам эксперта, российские военные держат оборону и большую часть времени проводят в окопах, где даже кассетными боеприпасами их не достать. Украинские же ВС предпринимают попытки контрнаступления на открытой местности. Поэтому их потери после ответных ударов РФ будут во много раз большими.

Напомним, 22 июля под удар ВСУ кассетными боеприпасами попали военные корреспонденты изданий «Известия» и РИА Новости. Один из них, Ростислав Журавлев, погиб.

Политолог Жарихин добавил, что увеличение потерь ВСУ будет для них тем более болезненным, так как Киев ничего не может сделать в наступлении, он фактически провалил контратакующие действия.