Россия предпринимает все необходимые меры для защиты Запорожской АЭС, поэтому Киев не сможет нанести удар по ней, уверен политолог Александр Перенджиев. Он пояснил, что главным бенефициаром такой атаки является Вашингтон.

Для США подрыв Запорожской атомной электростанции чрезвычайно выгоден, так как он нанесет серьезный вред не только Украине и России, но и части европейского континента. Кроме того, можно будет окончательно превратить РФ в «мирового злодея», обвинив в теракте на ЗАЭС.

Однако партнеры и друзья России хорошо понимают, что Москве совершенно не выгодна эта акция. Поэтому она делает все возможное для защиты станции от атак ВСУ.

«Я считаю, что нанести удар по ЗАЭС все же не получится. Но в любом случае Украина преследует еще и цель информационно-психологического давления. Идет запугивание людей, это тоже такой метод террора», – пояснил Перенджиев.

Он отметил, что ЗАЭС охраняют от атак с воздуха системы противоракетной и противовоздушной обороны. Помимо этого, регулярно проводятся мероприятия, направленные на пресечение диверсионных операций противника.