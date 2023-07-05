ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия предпринимает все необходимые меры для защиты Запорожской АЭС, поэтому Киев не сможет нанести удар по ней, уверен политолог Александр Перенджиев. Он пояснил, что главным бенефициаром такой атаки является Вашингтон.

Для США подрыв Запорожской атомной электростанции чрезвычайно выгоден, так как он нанесет серьезный вред не только Украине и России, но и части европейского континента. Кроме того, можно будет окончательно превратить РФ в «мирового злодея», обвинив в теракте на ЗАЭС.

Однако партнеры и друзья России хорошо понимают, что Москве совершенно не выгодна эта акция. Поэтому она делает все возможное для защиты станции от атак ВСУ.

«Я считаю, что нанести удар по ЗАЭС все же не получится. Но в любом случае Украина преследует еще и цель информационно-психологического давления. Идет запугивание людей, это тоже такой метод террора», – пояснил Перенджиев.

Он отметил, что ЗАЭС охраняют от атак с воздуха системы противоракетной и противовоздушной обороны. Помимо этого, регулярно проводятся мероприятия, направленные на пресечение диверсионных операций противника.

Вам может понравиться

Тамара Гвердцители заявила, что не будет убирать из репертуара песни на русском языке

Грузинская певица Тамара Гвердцители во время интервью с журналистами телеканала TVC21 заявила, что продолжит выступать со своим репертуаром на русском языке, несмотря на то, что отменила свои концертные туры по

Призыв руководства Польши разместить в стране ядерное орудие США связан с грядущими парламентскими выборами

Просьба польского руководства о размещении на территории своей страны ядерного оружия США напрямую связано с начавшейся предвыборной гонкой. Варшава изъявила желание стать участницей программы NATO Nuclear Sharing по примеру Берлина

На кинофестивале «Докер» представили документальный фильм о тульской порноактрисе Еве Бергер

В рамках международного кинофестиваля документального кино «Докер», проходящего в Москве, представили картину о тульской порноактрисе Еве Бергер. Режиссером, сценаристом и продюсером документальной картины выступила Ольга Смирнова. Фильм «Портрет Ева» стал