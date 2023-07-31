Запад гонит украинские войска в «суицидальное» контрнаступление, так как сам боится поражения. Уже сейчас видно, что успеха Киев добиться не в состоянии и помочь ему не могут даже западная техника и вооружение, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Он пояснил, что США и НАТО поставили Киеву огромное количество оружия и обучили на своей территории тысячи боевиков, однако никакого эффекта от этого не видно.

«Они даже не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск. В результате они бились в серой зоне и понесли крупные потери», – отметил эксперт.

На Западе все чаще говорят о слишком медленном и даже провальном украинском контрнаступлении. По мнению многих экспертов и политиков, Киеву нужно задуматься о переговорах, чтобы минимизировать потери в будущем.