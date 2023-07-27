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После блокировки президентского дворца в Нигере военные могут начать переходный период, как это было в целом ряде стран Западной Африки. А после этого разработать и принять новую конституцию, что займет несколько лет, рассказал РИА Новости политолог Иван Лошкарев.

Он также отметил, что пока сложно сказать, как относится армия к мятежу, так как единой позиции в ее рядах не наблюдается. Некоторые военные высказались в поддержку президента Базума.

То же самое заявил и президентский офис, отметив, что в целом ВС страны выступают против мятежа, организованного лишь некоторыми военными.

Лошкарев также отметил сильное влияние Франции в Нигере, она поддерживает страну как финансово, так и гуманитарно и вряд ли в ближайшие десятилетия ее покинет.

«Французы никогда не уйдут, уран они будут добывать самостоятельно. Максимум поделятся с китайцами», – уверен политолог.

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