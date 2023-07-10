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Целый ряд стран НАТО высказывает серьезные опасения из-за возможного расширения за счет Украины. Издание Politico отмечает, что стране следовало бы провести демократические реформы и одолеть коррупцию, прежде чем подавать заявку на вступление в Альянс.

«Если бы решение принять Украину было неизбежным, это стало бы большой печалью», – сообщила обозреватель издания Лили Байер.

Также она отметила, что вхождение Украины в блок будет весьма серьезной проблемой для НАТО, но страны, которые поддерживают эту точку зрения, стараются не высказывать свои сомнения.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса. Главной его темой будет поддержка Украины и гарантии для нее со стороны коллективного Запада.

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