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У переговорщиков Евросоюза не получилось убедить представителей стран Латинской Америки осудить действия России на Украине. Такое развитие событий может нанести удар по авторитету ЕС. Об этом пишет издание Politico – передаёт РИА “Новости”.

Разногласия обозначились на саммите Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна. В течение нескольких раундов переговоров так и не было сформулировано единое заявление участников саммита по поводу происходящего на Украине. Европейским переговорщикам не удалось настроить своих латиноамериканских партнёров против Москвы.

В то же время, как отмечает Politico, звучавшие на саммите формулировки по поводу российско-украинского конфликта со временем смягчились от “решительного осуждения” действий Москвы до “выражения беспокойства” по поводу существующей ситуации.

Ранее уже сообщалось, что страны Запада неоднократно убеждали страны Южной Америки присоединиться к экономическим санкциям против России. Однако, как отмечали эксперты, вряд ли государства Латинской Америки на это пойдут. Происходящее на другом континенте не вызывает у них особого интереса, в то же время многие латиноамериканские государства зависят от поставок российских удобрений.

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