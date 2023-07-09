Германия и Соединенные Штаты несколько смягчили свою позицию по поводу вхождения Украины в НАТО. Американское издание Politico со ссылкой на дипломатов Альянса сообщают, что связано это с приближающимся саммитом в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля.

При этом один из дипломатов Центральной Европы заявил, что страны, которые выступают противниками вступления Украины в блок, считают, что США, Великобритания и Германия могут выдать Киеву приглашение в автоматическом режиме. Вместо соблюдения условий, необходимых для этого, будут просто проставлены «галочки».

Между тем, пишет американская газета, некоторые из стран, которые уже дали согласие на вхождение Украины в Альянс, сильно сомневаются в своем решении и опасаются пожалеть о ним в ближайшем будущем.