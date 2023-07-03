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Российская певица Полина Гагарина опубликовала на своей страничке в популярной социальной сети снимок в купальнике, который вызвал бурю эмоций среди поклонников артистки. Масса комментариев подписчиков появились под постом Гагариной.

36-летняя певица опубликовала в Сети фотографию с отдыха, на которой она запечатлена в темно-зеленом бикини с асимметричным лифом и плавками с высокой посадкой. Снимок Полина подписала кратко: «Долгожданный отпуск».

Новые снимки очень сильно взволновали поклонников исполнительницы. Многие отметили, что Полина очень сильно похудела. «Ест ли эта женщина что-нибудь?», – написал один из комментаторов. «Восторга не вызывает, только жалость», «Нужно немного поправиться», – отмечали пользователи.

Однако были и те, кто оценил стройность фигуры певицы. «Дело не в килограммах, а в тонусе мышц, энергии и активности. Одно восхищение», «Фигура – эталон», «Кубики пресса? Вау», — написали доброжелатели.

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