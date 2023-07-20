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На территории Объединенной базы национальной гвардии Макинтайр в Пойнсетт-Рейндж подразделения Сухопутных сил и ВВС США провели полевые испытания нового средства для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которым можно управлять с обычного смартфона. Об этом сообщает The Defense Post.

Для повышения защиты передовых подразделений от дронов противника система CARPE Dronvm использует краудсорсинговые данные. Специальное приложение для смартфона было разработано в сотрудничестве с корпорацией MITRE специально для подразделений американской армии, подчиняющихся Центральному командованию (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Центральная Азия и Ближний Восток.

По словам начальника отдела по борьбе с БПЛА ВВС США подполковника Стивена Норриса, с помощью приложения CARPE Dronvm каждый боец на поле боя может помочь в обнаружении дронов противника, что в итоге создает многоуровневую систему обнаружения и оповещения об угрозе с воздуха.

После полевых испытаний, которые проводились в радиусе 50 километров, офицер оперативной группы 39-й армии США майор Трэвис Вэлли заявил, что система превзошла все его ожидания в отношении способности приложения обнаруживать дроны и простоты его применения на поле боя.

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